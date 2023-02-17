Из-за закрытия "Ладожской" увеличили пропускную способность "Новочеркасской"

Предстоящее в марте закрытие петербургской станции метро "Ладожская" побудило чиновников увеличить пропускную способность соседней с ней "Новочеркасской".

Как сообщает комитет по транспорту, из вестибюля убрали кабину дежурного, а выходы с эскалаторов расширили. Вместе с тем, людские потоки при входе на эскалатор станут более упорядоченными благодаря новым разграничителям. Наконец, на станции установили еще один турникет.

Отметим, что капитальный 11-месячный ремонт "Ладожской", который стартует 4 марта, неоднократно откладывался. Помимо этой проблемы, жителей восточной части города, а также депутатов волновал вопрос транспортной доступности Ржевки и Пороховых как удаленных от "Ладожской" районов. В качестве одного из решений задачи было решено пустить бесплатный трамвай до площади Александра Невского и усилить несколько других наземных маршрутов.