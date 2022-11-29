Шишкина добивается минимизации неудобств от закрытия "Ладожской"

Вице-спикер петербургского парламента Марина Шишкина обратилась в комитет по транспорту с вопросами, которые коснулись расширения сети платных парковок и предстоящего закрытия некоторых станций метро. По ее мнению, совпадение этих двух процессов стало не самым удачным решением властей: в ближайшем будущем Шишкина предрекает еще более напряженную ситуацию на дорогах.

Лидеру городских справедливороссов представляется, что в наиболее тяжелое положение попадут жители северо-восточной части города, а именно: Ржевки и Пороховых. Транспортная реформа, отмечает Шишкина в своем Telegram-канале, лишила их некоторых удобных маршрутов, а скорое закрытие "Ладожской" помешает без пересадок доехать до метро от Ржевки.

"Уточняю у комтранса: каковы сроки ремонта "Ладожской"? Как жители Ржевки и Пороховых смогут добираться до метро? Прошу также проработать маршрут автобуса от Ржевской площади до метро "Улица Дыбенко" и до метро "Новочеркасская"", - рассказала депутат.

Шишкина добавила, что проблемы с транспортной доступностью в ближайшие месяцы также смогут испытать жители северных района и Всеволожска. Напомнила она и о неудобствах, уже возникших в связи с ремонтом "Чернышевской".