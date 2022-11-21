Закрытие "Чернышевской" потребовало дополнительного усиления наземных маршрутов

Петербургский комитет по транспорту решил усилить два троллейбусных маршрута, курсирующие в центре города, из-за последствий закрытия станции метро "Чернышевская" на капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба комитета, речь идет о маршруте № 5, который отныне будет иметь интервал от 7 до 11 минут, и маршруте № 11, который будет приходить в часы пик не реже одного раза в 10 минут.

Напомним, что "Чернышевскую" закрыли на вход и выход 25 октября. Реконструкция должна завершиться только в мае 2024 года. В начале ноября пешеходы жаловались, что из-за ограждений здание станции приходится огибать по проезжей части с риском для здоровья.

Из-за закрытия востребованной станции подземки чиновники ранее изменили трассы следования на автобусных маршрутах № 21, 136 и 169А и запустили временный автобус №136М.