В Петербурге прошла акция против транспортной реформы

Активисты из движения "Молодой Петербург" провели перформанс, посвященный транспортной реформе, качеством которой они недовольны. По мнению критиков реформы, за прошедшее с апреля время чиновники могли успеть устранить ее недостатки, однако "Молодой Петербург" не наблюдает положительных изменений. В рамках акции на городском транспорте символически "прокатили" фигурку с изображением губернатора Александра Беглова, которого активисты считают оторванным от потребностей рядовых пассажиров.

"Самой острой проблемой стала неопытность водителей. В довесок - бесконечно горящие автобусы, которые даже не стоят внимания нашего губернатора. Можно ли сказать, что поездки стали "удобными и безопасными"? Однозначно нет", - говорится в комментарии к перформансу.

Напомним, что третий этап транспортной реформы начался 1 июля. С этого дня в городе не осталось легальных маршруток, хотя де-факто некоторые из них продолжают перевозить пассажиров. Транспортную реформу часто критикуют из-за недостаточного информирования граждан о новых маршрутах. В связи с этим на остановках стали дежурить организованные городским правительством волонтеры.

фото: "Молодой Петербург"