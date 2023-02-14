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Новости 17:37

Выделенная полоса для трамваев появится на мосту Александра Невского к 1 марта

фото ЗакС политика Выделенная полоса для трамваев появится на мосту Александра Невского к 1 марта

Дирекция по организации дорожного движения подвела итоги конкурса на обустройство выделенной полосы для трамваев на мосту Александра Невского, сообщили в комитете по транспорту 14 февраля. Победителем стало ООО "Лайндор", контракт на выполнение работ с ним планируется заключить до конца месяца.

В комтрансе ожидают, что подрядчик успеет к 1 марта установить 1 073 делиниатора для обеспечения бесперебойного движения трамваев по переправе через Неву. Это нужно в свете предстоящего закрытия станции метро "Ладожская" на капремонт.

Выделенная полоса предназначена, в том числе, для трамваев №№ 30 и 39. Проезд в первом из них станет бесплатным, а интервал движения составит четыре минуты, ранее обещали в комтрансе.

"Ладожская" должна будет закрыться с 4 марта. На время ремонтных работ для петербуржцев будут работать 32 маршрута наземного транспорта.


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