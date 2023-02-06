Выделенную полосу для трамваев на мосту Александра Невского обустроят с помощью тысячи делиниаторов

В связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро "Ладожская" на мосту Александра Невского обустроят выделенную полосу для движения трамваев, сообщили в комитете по транспорту 6 февраля. Там же уточнили, что станция окажется недоступной для пассажиров с 4 марта, а работы на ней продлятся в течение 11 месяцев.

Для обустройства движения трамваев на мосту используют в общей сложности 1 073 дорожных делиниаторов — принудительных разделителей полос на участках с высокой интенсивностью движения транспорта. Выделенная полоса должна обеспечить бесперебойное движение трамваев по четырем маршрутам в Центральном и Красногвардейском районах. Речь идет в том числе о маршрутах № 39 и № 30.

"Трамвай № 30 будет курсировать от метро "Ладожская" через "Новочеркасскую" до площади Александра Невского, а проезд на нем планируется сделать бесплатным. Интервал движения на маршруте составит четыре минуты", — рассказали в комтрансе.

В середине января в Смольном уже предупреждали петербуржцев о предстоящих изменениях в работе общественного транспорта из-за закрытия "Ладожской". Дата самого закрытия станции на ремонт долгое время оставалась под вопросом, в конце января в качестве вероятной было названо 4 марта.