Ленобласть попросит участия в эксперименте с электронными очередями для грузовиков на границе

Правительство Ленобласти намерено добиться распространения на свой регион действия нового закона об электронных очередях для пересекающих границу большегрузов. Об этом чиновники просили федеральный центр еще с 2019 года, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Перечень автомобильных пунктов пропуска пока не определен. Закон вступит в силу с сентября.

Примечательно, что в первоначальная редакция законопроекта не конкретизировала, для каких именно типов машин предполагается применять правило онлайн-бронирования места в очереди. В результате инициатива взволновала общественность, после чего подверглась корректировке.

Чиновники в Ленобласти утверждают, что о введении новых правил как минимум 3,5 последних года просят местные жители.