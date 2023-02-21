Крупнейший рыбный комбинат Петербурга уволил большинство сотрудников

Старейший и крупнейший рыбоперерабатывающий комбинат Петербурга "РОК-1", находящийся в простое с прошлого года, вынужденно уволил подавляющее большинство персонала, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

На сегодняшний день в рамках процедуры банкротства под арест попали все счета компании, тогда как работы лишились свыше 90% сотрудников. Юридическое лицо не может вести хозяйственную деятельность и платить оклады. Суд также утвердил для комбината временного управляющего.

"По нашему мнению, назначенный управляющий не обладает достаточными компетенциями. Более того, прослеживается взаимосвязь с основным нашим кредитором ПАО "Сбербанк", а значит не исключено, что интересы остальных кредиторов могут быть нарушены", - рассказали в компании, добавив, что навязанная кандидатура будет оспорена.

Вместе с тем, комбинат не оставляет надежд возобновить работу, для чего собирается добиться от банков реструктуризации долгов, которые достигли порядка 4,2 млрд рублей. Тяжелое положение "РОК-1", помимо кредитов, объясняется усугублением логистических проблем.