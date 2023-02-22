Дело Тесака прекращено с согласия его семьи

Мытищинский городской суд Московской области прекратил рассмотрение уголовного дела об убийстве двух и более лиц по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в отношении неонациста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, сообщил 21 февраля "Коммерсантъ". Дело закрыто по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью фигуранта, просьбу об этом подал его отец.

Ходатайство о прекращении уголовного преследования в Мытищинский суд подал отец Марцинкевича. Ранее родные Тесака протестовали против прекращения дела против него.

Как объяснил изданию адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик, его доверители "утратили интерес к процессу" после того, как в конце 2022 года суд отказал в рассмотрении дела их сына посмертно с участием присяжных. По словам защитника, родственники намеревались "выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось".

Дело Марцинкевича было выделено из общего разбирательства, фигурантами по которому проходят Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков.

Тесак был найден мертвым в камере следственного изолятора осенью 2020 года. Согласно официальной версии, он совершил суицид, однако родственники подозревают, что неонацист был убит.