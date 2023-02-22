Петербургский ЗакС отказался просить Володина отменить наказание за дискредитацию армии

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 февраля исключили из повестки заседания вопрос об обращении к спикеру Госдумы Вячеслава Володина с требованием отменить юридическую ответственность за высказывания о специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это предлагала фракция "Яблоко".

"Яблочники" от имени городского парламента хотели выступить против уголовной и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) и распространении заведомо ложной информации о ней (ст. 207.3 УК). Соответствующие нормы в законодательстве ввели в марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации.

Единоросс Денис Четырбок с трибуны заявил, что закон рассматривать не следует якобы из-за существенных ошибок в тексте. Он также напомнил, что предложение ранее рассматривали на профильной комиссии.

За исключения вопроса из повестки проголсовали 36 депутатов.

Авторы обращения к Володину уверены, что указанные статьи нарушают конституционное право россиян на права россиян на гарантию свободы мысли и слова. По их данным, с момента принятия поправок в КоАП, в России завели более пяти тысяч административных дел и 160 уголовных.

Константин Леньков