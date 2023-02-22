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Петербургский ЗакС отказался просить Володина отменить наказание за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС отказался просить Володина отменить наказание за дискредитацию армии

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 февраля исключили из повестки заседания вопрос об обращении к спикеру Госдумы Вячеслава Володина с требованием отменить юридическую ответственность за высказывания о специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это предлагала фракция "Яблоко". 

"Яблочники" от имени городского парламента хотели выступить против уголовной и административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) и распространении заведомо ложной информации о ней (ст. 207.3 УК). Соответствующие нормы в законодательстве ввели в марте прошлого года, вскоре после начала спецоперации. 

Единоросс Денис Четырбок с трибуны заявил, что закон рассматривать не следует якобы из-за существенных ошибок в тексте. Он также напомнил, что предложение ранее рассматривали на профильной комиссии. 

За исключения вопроса из повестки проголсовали 36 депутатов. 

Авторы обращения к Володину уверены, что указанные статьи нарушают конституционное право россиян на права россиян на гарантию свободы мысли и слова. По их данным, с момента принятия поправок в КоАП, в России завели более пяти тысяч административных дел и 160 уголовных. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




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