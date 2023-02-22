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Новости 11:42

С марта в утренние часы пик станцию метро "Сенная площадь" закроют на вход

фото ЗакС политика С марта в утренние часы пик станцию метро "Сенная площадь" закроют на вход

Предстоящий капитальный ремонт эскалаторов на станции петербургского метро "Сенная площадь", как и анонсировалось ранее, потребует сокращения пассажиропотока. 

Для этого вход на станцию полностью закроют для пассажиров с 1 марта по 24 апреля в утренние часы по будням, а именно: с 8:15 по 12:10. Примут меры и для вечерних часов пик: с 16:00 по 19:00 по рабочим дням вход в вестибюль ограничат. На сайте подземки предупреждают, что указанные временные интервалы могут измениться в зависимости от загруженности транспортного узла.

Ранее ГАТИ разрешила производство работ в период с 27 февраля по 11 мая. Выполняет их ГУП "Петербургский метрополитен".


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