ЗакС выступит с инициативой о регламентировании аттракционов

Заксобрания Петербурга обратится к Государственной думе с предложением регламентировать работу аттракционов в стране. Соответствующее решение городской парламент принял 22 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Законодательная инициатива заключается в создании единого федерального регламента для аттракционов. Например, все оборудование должно иметь регистрационный номер и соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Сейчас требования к размещению развлекательного оборудования каждый регион определяет самостоятельно.

Документ подготовили депутаты-единороссы Константин Чебыкин и Антон Рудаков. Инициативу поддержали 46 депутатов.

Константин Леньков