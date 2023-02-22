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Новости 11:47

ЗакС выступит с инициативой о регламентировании аттракционов

фото ЗакС политика ЗакС выступит с инициативой о регламентировании аттракционов

Заксобрания Петербурга обратится к Государственной думе с предложением регламентировать работу аттракционов в стране. Соответствующее решение городской парламент принял 22 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Законодательная инициатива заключается в создании единого федерального регламента для аттракционов. Например, все оборудование должно иметь регистрационный номер и соответствовать требованиям Евразийского экономического союза. Сейчас требования к размещению развлекательного оборудования каждый регион определяет самостоятельно. 

Документ подготовили депутаты-единороссы Константин Чебыкин и Антон Рудаков. Инициативу поддержали 46 депутатов.

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Рудаков Антон Юрьевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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