ЗакС и ужесточение развлечений

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В парламенте Петербурга 14 декабря спорили о деталях регулирования работы аттракционов. К единому мнению не пришли, но на поправки отвели два месяца. На заседании окончательно приняли закон об уличных артистах и одобрили инициативу по запрету рекламы секс-услуг. Победить последнее так не получится, но очистить остановки транспорта - вполне, сказал соавтор проекта Павел Крупник.

Депутаты от "Единой России" Константин Чебыкин, Антон Рудаков и Денис Четырбок предложили своим коллегам в Законодательном собрании выступить с инициативой о федеральном законе об аттракционах. В документе регламентируется работа развлекательных устройств. В частности, указано, что у аттракционов должна быть государственная регистрация, а их характеристики, как минимум, обязаны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза.

Также в законопроекте прописывают полномочия органов власти в сфере аттракционов. Правительство России должно будет установить точный перечень технических требований к устройствам, а ведение госучета возлагается на исполнительные органы власти субъектов.

Представляя документ депутат Чебыкин отметил, что в стране нет федерального закона о работе аттракционов. Некоторые субъекты приняли свои нормативно-правовые акты, но они противоречат друг другу, сообщил парламентарий.

- Проведение контрольных мероприятий во исполнение федерального закона о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации без соответствующего федерального закона не представляется возможным. Что оставляет целую отрасль индустрии услуг развлечений, в большей степени оказываемых несовершеннолетним лицам, неподконтрольными государству, - заявил Чебыкин.

Риторику депутата поддержал заместитель начальника Гостехнадзора Петербурга Тимур Шохин. Он сообщил, что сейчас у его ведомства есть сложности с закрытием проблемных аттракционов.

- Пока мы будем обращаться в прокуратуру, следственный комитет, МВД, что-то, к сожалению, может случиться. Мы такие примеры в нашем городе знаем. <...> Чтобы нашу работу и в дальнейшем проводить на надлежащем уровне, нам нужен этот закон, - сказал Шохин.

Парламентарий от "Единой России" Наталия Астахова отметила, что в документе есть разного рода огрехи. Она предположила, что сначала стоит привести проект закона в порядок, а потом уже его принимать. Соавтор документа Чебыкин заявил, что на поправки к проекту выделят два месяца, а к работе над ним приглашаются все желающие.

Депутатов Бориса Вишневского ("Яблоко") и Михаила Амосова ("Справедливой России - За правду") заинтересовало, почему прописаны полномочия разных органов, а законодательные органы субъектов не упоминаются. Чебыкин на это ответил, что пока федерального закона нет, ничего и другого тоже нет. Тогда Вишневский спросил, почему в документе ничего не сказано о доступности аттракционов для маломобильного населения. Подобные детали потом пропишут во внутреннем регламенте, заявил соавтор проекта закона.

- Понятно, что внутренний регламент, о котором вы говорите, будет касаться не только Гостехнадзора и тех, кто будет эксплуатировать эти аттракционы, но и тех, кто будет пользоваться, то есть широкий неограниченный круг граждан. В этом случае нужно делать такого рода нормативное регулирование законами, - считает Амосов.

Чебыкин снова сконцентрировал внимание на том, что в стране нет единого подхода к работе аттракционов, а он нужен. Без него, к примеру, переезжающие из региона в регион компании должны каждый раз подстраиваться под новые требования.

Амосов попросил назвать конкретные препятствия, которые появляются у организаций из-за того, что в субъектах сферу регулируют по-разному. Как он отметил в своем выступлении с трибуны, ответа он так и не услышал.

- Ни одного примера, конкретного, мы не услышали. Решает ли эту проблему предлагаемый текст? По-моему, нет. Смотрите, здесь говорится: "Статья 6. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта. Утверждение порядка и правил размещения и эксплуатации аттракционов и организация их работы". А вы думаете, все примут как под копирку одно и то же? - задался вопросом Амосов.

Он предположил, что правила будут разные - "весь разнобой сохранится". То же самое с контролем технического состояния развлекательного оборудования, отметил депутат. Амосов добавил, что авторы вероятно исходили из благих намерений, но за такой сырой документ он голосовать не готов.

Больше никто против законопроекта не проголосовал, но воздержались 4 депутата. Поддержал документ 41 парламентарий.

Лидер "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов заявил, что его фракция проголосовала за принятие проекта закона. В поддержку бумаги высказался на брифинге после заседания и спикер парламента Александр Бельский:

- Всё, что касается безопасности детей на аттракционах, я считаю, что это важная задача и вопрос важный. Если это не регламентировано на федеральном уровне, конечно, нужно обязательно это сделать.

А вот воздержалась по голосованию лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Она сообщила журналистам, что пока не готова поддержать документ, но ее радует развернувшаяся дискуссия и большое время на поправки.

- Это, действительно, вещь, которую нужно контролировать каким-то образом. Я просто не очень готова сейчас, в этот момент сказать: "Да". <...> Пусть сегодня я воздержалась, но я считаю, что этот разговор надо вести, - заявила Шишкина.

А вот совсем без дискуссии в этот раз обошлось принятие законопроекта о выступлении уличных артистов. В третьем чтении его поддержали 35 депутатов, против проголосовали - 11, еще один человек воздержался.

Обсуждали документ во втором чтении, когда депутаты подали к нему поправки. Прошли не все, в окончательной версии документа остался формат согласования выступлений. Проводить концерты можно будет только в строго отведенных местах: где-то с барабанами, а где-то придется обойтись без них. Заявку на выступления можно подать с 16-летнего возраста, платить за нее не придется, но можно получить отказ, если уже неоднократно нарушались правила. Более конкретные требования к согласованию концертов пропишут чиновники.

Не только о развлечениях, но и об услугах зашла речь на заседании ЗакСа 14 декабря. Ко второму чтению законопроекта о запрете рекламы сексуальных услуг в соавторство решил вступить депутат от "Единой России" Всеволод Беликов. Вместе с коллегами и однопартийцами Павлом Крупником и Денисом Четырбоком он решил дать понятие словосочетанию:

"сексуальных услуг, то есть полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения".

Другим документом Крупник, Четырбок и Беликов предлагают ввести штрафы за размещение такой рекламы. Физические лица должны будут заплатить 25-50 тысяч рублей, должностные — 50-100 тысяч рублей, а юридические — 100-500 тысяч рублей.

Единогласия в голосовании по этому документа не произошло: один из депутатов нажал на кнопку "против". Факт удивил спикера Бельского:

- Все-таки есть у нас защитник самой древней профессии.

Другие депутаты тоже заинтересовались, кто проголосовал против. Бельский в разговоре с журналистами напомнил, что в ЗакСе поименное голосование - скоро имя "защитника" станет известно.

Соавтор документа и лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Крупник в разговоре с журналистами сообщил, что законопроект не поможет победить рекламу сексуальных услуг. Цель у депутата была другая:

- В мои задачи не входит победа над платными интим-услугами, это практически невозможно как показала история человечества. Для этого есть интернет, для этого есть новые рынки, так сказать. А на наших транспортных остановках должно быть расписание работы транспорта, а не работы сауны, - заявил Крупник.

Оба документа о запрете рекламы секс-услуг - предложения по изменению федеральных законов. Для представления законопроектов в Государственной думе депутаты планируют делегировать Крупника.





















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников