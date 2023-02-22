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Новости 11:52

Депутаты ЗакСа попросят Мишустина об отмене моратория на эко-проверки бизнеса

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа попросят Мишустина об отмене моратория на эко-проверки бизнеса

Петербургский парламент 22 февраля решил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить запрет на экологические проверки предпринимателей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За обращение проголосовали 47 парламентариев. 

Авторы считают, что из-за запрета надзорных мероприятий, который был введен для поддержки предпринимательства, непорядочные представители бизнеса могут нанести ущерб экологии. За прошедший год в профильный комитет Смольного поступило более двух тысяч жалоб, но чиновники не могут на них отреагировать из-за моратория. 

Напомним, правительство России ввело запрет на плановые проверки бизнеса в марте 2022 года. В январе его продлили.

Константин Леньков


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