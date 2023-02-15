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Новости 11:43

Депутаты Петербурга могут попросить Мишустина снять мораторий на эко-проверки бизнеса

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга могут попросить Мишустина снять мораторий на эко-проверки бизнеса

Парламент Петербурга 15 февраля в первом чтении одобрил проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину о снятии моратория на проведение экологических проверок бизнеса, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Авторы инициативы считают, что запретом на проведение экологического надзора могут воспользоваться недобросовестные предприниматели. Они отмечают, что в Петербурге из года в год растет количество жалоб на несанкционированные свалки, загрязнение воздуха и сжигание мусора. Из-за моратория комитет Смольного по природопользованию не может принять меры. Например, в 2022 году количество таких жалоб насчитали более двух тысяч.

Депутат Андрея Рябоконь с трибуны заявил, что ситуации, требующие реакции компетентных органов, возникают "постоянно". 

Идею обратиться к председателю правительства поддержали 47 депутатов.

Ранее парламентарии обратились к Мишустину с просьбой сделать авансирование закупок обязательным условием сделки. 

Константин Леньков


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