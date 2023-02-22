Петербуржцев с хронической сердечной недостаточностью бесплатно обеспечат лекарствами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 февраля приняли в окончательном чтении закон, по которому больные с хронической сердечной недостаточностью смогут за счет городского бюджета получить необходимые лекарства, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Соответствующую поправку должны внести в Социальный кодекс Петербурга. Ее подготовила комиссия ЗакСа по социальной политике.

Авторы считают, что теперь бесплатную помощь смогут получить более восьми тысяч человек. Ранее на такую поддержку могли рассчитывать лишь люди с инвалидностью.

Напомним, также депутаты ЗакСа обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обеспечить дорогостоящими лекарствами взрослых больных спинально-мышечной атрофией.

Константин Леньков