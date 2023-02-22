Песков: Возврат России к договору СНВ зависит от позиции Запада

Решение России о возобновлении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях будет зависеть от того, какую позицию займут страны Запада, заявил 22 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все будет зависеть от позиции Запада. Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит. Мы сейчас видим вовлеченность НАТО в конфликт", - приводит слова Пескова РИА "Новости". "Мы видим, как говорил президент вчера, НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить во вселенский", - продолжил он.

Песков также пожаловался на откровенную враждебность НАТО. По его мнению, блок занимает "не просто вербальную позицию" по отношению к России, но также "предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность".

"Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится", - пообещал Песков.

В своем послании Федеральному собранию во вторник Путин анонсировал приостановку участия России в договоре об СНВ. В среду Госдума единогласно приняла закон об этом.