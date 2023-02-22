Полиция вызывает активистку Букину в отдел из-за жалобы угрожавшего ей неизвестного

Петербургская активистка Анна Букина сообщила ЗАКС.Ру, что ее пригласили в отдел полиции из-за якобы распространения ею детской порнографии.

- Два дня назад мне поступил звонок с неизвестного номера, человек представился сотрудником полиции. Сказал, что на меня поступила жалоба от некоего Алексея Петрова. Я спросила: "Что за жалоба?" Он зачитал мне, что я являюсь членом Общественного штаба по реновации, также веду группу "ЖАР" в социальной сети, и в этой группе я якобы распространяю детскую порнографию, а также избиваю своего ребенка, - рассказала Букина.

По ее словам, на следующий день был звонок с другого номера. Звонивший тоже назвался сотрудником полиции – после просьбы активистки он представился оперуполномоченным уголовного розыска Алексеем Кочанковым. Он поинтересовался, когда Букина придет в полицию. Активистка попросила прислать ей официальную бумагу с вызовом в отдел.

Букина обвинения в распространении детской порнографии и избиении ребенка отрицает. Она напомнила, что ранее неоднократно получала угрозы от некоего Алексея Петрова.

- Дело в том, что мои заявления об угрозах от этого же Алексея Петрова они не рассматривают: они не вызывали меня, не опрашивали. До сих пор ответа по моим заявлениям нет. Но когда приходит [заявление] от Алексея Петрова на меня, они тут же названивают, пытаются меня опросить, пригласить, - сказала активистка.

Вместе с адвокатом Ириной Баханович она составила новое заявление в полицию с требованием определить личность Петрова и провести беседу с полицейскими, которые самостоятельно не представляются. Заявление Букина, по ее словам, направила начальнику УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга 22 февраля.

Ранее она рассказывала о неоднократных угрозах в адрес ее самой и ее семьи. Неизвестный под именем Алексея Петров писал Букиной на электронную почту. В письмах (копии есть в распоряжении ЗАКС.Ру) он оскорбляет активистку, обещает физическую расправу ей, ее мужу и ребенку. В письмах неизвестный указывает, что причина преследования – обращения Букиной в различные ведомства и депутатам по поводу выявленных финансовых нарушений в администрации Адмиралтейского района. Активистка также связывает поступление угроз и заявлений со своей общественной деятельностью.

София Саттарова