Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистической информации

Депутаты Госдумы 22 февраля приняли во втором и третьем чтении закон о праве кабинета министров ограничивать распространение статистической информации. Инициативу внесло на рассмотрение парламента само правительство, текст документа доступен в думской электронной базе.

Закон предполагает наделение правительства правом устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения".

В настоящее время официальной статистической информации полагается быть общедоступной, кроме той, что содержит государственную, банковскую, врачебную или иные виды тайн. Закон наделяет правительство правом по собственному усмотрению препятствовать распространению той или иной информации Росстата.

На прошлой неделе инициативу поддержал комитет Госдумы по экономической политике.