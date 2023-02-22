В Петербурге стартуют технические разводки Биржевого моста

На этой неделе три ночи подряд будут проводиться технические разводки Биржевого моста, сообщил 22 февраля комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Горожане не смогут воспользоваться переправой в ночь на 24, 25 и 26 февраля в период с 01:00 и 05:45. "В этот промежуток времени подрядная организация будет заниматься настройкой и калибровкой нового гидравлического привода моста", - объяснили в комитете.

Следующие разводки Биржевого моста будут производиться в марте в порядке подготовки к сезону навигации на Неве и Большой Неве. Одновременно с ним специалисты будут производить разводки других мостов на реке, об их графике станет известно позднее.

"Открытие обновленного Биржевого моста станет настоящим подарком для петербуржцев к 320-летнему юбилею города. Сложившаяся еще в императорской России традиция открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко дню города получит новую жизнь", - заявили в Смольном.

Биржевой мост был открыт после реставрации в конце ноября прошлого года, участие в церемонии принимал губернатор Александр Беглов. Запуск движения не означал завершения работ. Полностью ремонт планируется закончить в ближайшем мае.