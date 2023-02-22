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Новости 15:05

Бельский: Общественный штаб по КРТ будет работать на базе Общественной палаты

фото ЗакС политика Бельский: Общественный штаб по КРТ будет работать на базе Общественной палаты

Созданный при Законодательном собрании Общественный штаб по вопросам комплексного развития территории будет действовать на базе Общественной палаты, заявил спикер ЗакСа Александр Бельский. Его комментарий появился на сайте городского парламента 22 февраля. 

"Уверен, следующий состав палаты будет столь же представительным, тем более, что теперь на базе этого органа будет также работать Общественный штаб по комплексному развитию территорий", - сказал Бельский. 

Ранее ЗакС принял постановление о начале формирования нового состава Общественной палаты города. Предложения будут принимать до 14 марта включительно. В общественной палате 63 члена. Треть из них выберет ЗакС, другую назначит губернатор по предложению общественных объединений. Ещё одну определит сама палата.


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Бельский Александр Николаевич 




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