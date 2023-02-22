В стационарах Петербурга увеличили количество мест для больных ковидом

В Петербурге в общей сложности на 120 мест увеличилась вместимость красных зон в стационарах, сообщил городской комитет здравоохранению 22 февраля. Новые койки для пациентов с коронавирусом появились в Александровской больнице и госпитале для ветеранов войн.

"С сегодняшнего дня увеличен коечный фонд для больных с инфекциями. В СПб ГБУЗ "Александровская больница" добавлено 20 коек, в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" — 100 коек", — гласит сообщение, опубликованное в Telegram-канале комздрава.

В результате сейчас в городе насчитывается 1 907 коек для больных ковидом, в то время как неделей ранее их было 1 787.

В понедельник, 13 февраля, комздрав сообщал об уменьшении коек в красных зонах. За неделю до этого их было 1 987, а в конце прошлого года — 2 178 мест для пациентов с ковидом.