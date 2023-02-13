В Петербурге сокращается количество мест в красных COVID-зонах

Петербургский комитет по здравоохранению продолжает сворачивать места в красных зонах инфекционных стационаров, где лежат пациенты с коронавирусом. Данные приведены в эпидемиологической справке Смольного от 13 февраля.

По состоянию на 31 января в городе насчитывалось 2178 мест для заражённых, на 5 февраля — 1987, а на сегодняшний день их осталось 1787. Заняты 1467 коек, 141 пациент пребывает в реанимации, а 26 — на аппаратах ИВЛ. На дому проходят лечение 6633 петербуржца.

Отметим, показатель заболеваемости COVID-19 вырос за прошедшую неделю на 30,5% относительно предыдущей недели, о чём ранее сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.