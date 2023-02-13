Заболеваемость ковидом в России выросла почти на треть за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 вырос за прошедшую неделю на 30,5 % относительно предыдущей недели, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом от 13 февраля.

Рост количества пациентов с ковидом наблюдается в 74 регионах России, при этом в 21 регионе увеличение оказалось выше среднего по стране.

Одновременно специалисты фиксируют увеличение количества госпитализаций. За прошедшую неделю в красные зоны стационаров доставили на 23,9 % пациентов больше, чем до этого. Рост наблюдается в 62 регионах России, причем в 32 из них он выше среднего по стране, отметили в оперштабе.

Всего за последние сутки в России выявлено 11 006 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 608 пациентов. Излечились от ковида 6 484 человека, умерли 30 больных.