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Новости 16:57

Бывшему главе КРТИ Харлашкину смягчили меру пресечения

фото ЗакС политика Бывшему главе КРТИ Харлашкину смягчили меру пресечения

Мосгорсуд выпустил из-под стражи бывшего главу петербурского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, который пробыл в изоляторе чуть более полугода, передает издание 47news. Находящегося под следствием вице-губернатора Ленобласти по ТЭК отправили под домашний арест.

Отпустить в петербургскую квартиру чиновника, проходящего по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК), решила апелляционная инстанция.

Следствие считает, что Харлашкин в 2019 году, руководя профильным комитетом, одобрил нецелевые расходы "Метростроя". Ему грозит до десяти лет заключения. Вместе с ним по делу проходит бывший глава "Дирекции транспортного строительства" Петербурга Вячеслав Урусов.


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