Сенаторы одобрили запрет чрезмерных заимствований в русском языке

Члены Совета Федерации поддержали 22 февраля закон, запрещающий среди прочего "чрезмерные" заимствования иностранных слов в русском языке, передает РИА "Новости". Исключением может стать употребление лексики из других языков в случае отсутствия аналога в русском языке.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — следует из пояснительной записки к тексту документа.

Норма представляет собой поправки к федеральному закону "О государственном языке Российской Федерации", в парламент ее внесло российское правительство. Инициатива "направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", сообщают ее авторы.

Также закон вводит в оборот понятия нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного литературного русского языка при его использовании в качестве государственного.

Госдума проголосовала за указанные поправки на прошлой неделе.