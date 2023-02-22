Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев получил письмо от генерального секретаря Международной федерации журналистов и узнал из документа о приостановлении членства своей организации в ней, передает "Интерфакс".

"Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", - сформулировал он свою реакцию на событие, добавив, что считает шаг политическим и необоснованным.

Ранее Соловьев опровергал информацию о том, что Россию исключили из МФЖ. Юридически и технически это невозможно до конгресса, запланированного на 2026 год.

Санкций в отношении российской журналистской организации от МФЖ добивались представители скандинавских стран. Последние негативно восприняли создание ячеек СЖР на четырех бывших украинских территориях, осенью вошедших в состав РФ.