За неделю в России втрое замедлилась инфляция

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 14 по 20 февраля. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,06% (неделю назад показатель составил 0,18%). С начала января инфляция ускорилась до 1,3%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали лук (+6,92%), помидоры (+4,03%), бананы (+3,82%), куриные яйца (+1,11%), свекла и картофель (+0,98%), а также сосиски (+0,79%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-2,12%), капуста (-0,76%), макароны (-0,72%), пшеничная мука (-0,7%), вермишель (-0,51%), гречка (-0,47%) и вареная колбаса (-0,45%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали мужская футболка (+0,41%), спички (+0,31%), детский спортивный костюм (+0,23%), детские кроссовки (+0,21%), сигареты (+0,17%), детские подгузники (+0,14%) и женские колготки (+0,13%).

Из услуг сильнее всего, как и неделю назад, вновь подорожал полет в эконом-классе самолета: средняя его цена выросла на 5,5%.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин накануне пообещал, что по итогам года следует ожидать инфляцию на уровне 4%.

Тем временем Минэкономразвития 22 февраля сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 11,36%, а продовольственная — 9,95%.