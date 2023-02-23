Последний день без СВО

В годовщину начала специальной военной операции ЗАКС.Ру спросил у известных петербургских деятелей и политиков, как они провели 23 февраля 2022 года и как изменилась их жизнь после этой даты. Кто-то из опрошенных ожидал начала полномасштабных действий и переживал, кто-то - был в работе, а новость встретил "прекрасно".

Лев Лурье, историк:

- Я готовился к тому, что произойдет, не спал ночь и застал момент начала специальной военной операции. Никаких положительных мыслей у меня, естественно, не возникло. Возникло чувство тревоги и понимания того, что все неприятности ковида по-видимому будут еще превзойдены.

Теперь реже приходится встречаться с детьми, таким образом изменилась моя жизнь. Дочь в Принстонском университете, зять там же, сын в Тель-Авиве.

Александр Бельский, спикер Законодательного собрания Петербурга, депутат "Единой России":

- 23 февраля я, как и любой мужчина, отмечал этот праздник. Ощущение с утра после отмечания 23 февраля всегда бодрое.

Год сложный, тут и говорить нечего. Достаточно серьезные вызовы стояли перед нашей страной. Мы видим санкционное давление, мы видим ситуацию, которая происходит в зоне специальной военной операции. Прошли такие серьезные вызовы для нашей страны как мобилизация. Очень много всего изменилось. Я могу сказать, что на сегодняшний момент, конечно, мы живем в совершенно другой стране. Ценности у людей меняются на сегодняшний момент, и мы видим консолидацию общества.

Анастасия Буракова, юристка, экс-координатор "Правозащиты Открытки"*, со-основательница "Ковчега":

- Я была в Грузии, в Тбилиси, куда приехала из Киева на короткое время. В Киев я переехала в ноябре 2021 года. Было, конечно, тревожно, но никто полномасштабного вторжения не ожидал. <...> 23 февраля не могу сказать, что был какой-то особенный настрой или особая тревожность, потому что до этого медиа несколько раз предупреждали о возможности вторжения в те или иные даты, но этого не происходило. Поэтому был настрой скоро возвращаться в Киев.

Путин пришел в мой второй дом. Я уже в Киев не вернулась. Я не могу сказать, что какие-то отдельные изменения в моей жизни можно выделить. Я бы сказала, что вообще изменился глобально мир, и, конечно, это влияет на каждого из нас. <...> Как до 24 февраля 2022 года уже не будет никогда.

Я стала заниматься проектом "Ковчег". Теперь это самый большой проект по поддержке эмигрантского сообщества с антивоенной позицией. Если до этого у меня была работа, связанная с бизнесом, юриспруденцией и прочим, после того, как в России были заблокированы правозащитные организации, я вернулась в некоммерческий сектор и полностью занимаюсь общественно-политическим проектом.

Александр Сокуров, режиссер:

- Это было ощущение потрясения и грусти, и страшной тревоги за происходящее. 23 февраля год назад меня эта тревога просто поглотила. Я ни о чем не мог думать, ни о чем не мог разговаривать ни с кем. Огромная тревога.

Я не сомневался, что это будет продолжаться не только год, а два года, два с половиной года. Я бы уверен, что это настоящая большая… Что она вызовет целую цепочку действий и противодействий.

Я получаю очень тяжелые для меня квитанции за квартирную плату. Я захожу в магазин и как пенсионер далеко не всё могу купить. Я даже не представляю как люди с большими семьями в этих новых обстоятельствах живут. Меня эта волна обнищания людей… Какое-то отчаяние чувствую от обнищания людей. Людям становится жить тяжело, крайне тяжело. Особенно если учесть, что особо богато население в России никогда не жило. Если посмотрим, как живут люди в небольших городах, селах, где и работы нет, где бедственное положение, где пенсии маленькие, то ничего кроме боли это не вызывает. Огромная тревога вообще за жизнь людей. Сочувствие этим людям, которые страдают сейчас. От тех, кто потеряли своих близких на фронте, до тех, кто безнадежно беден.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы от "Единой России", участник СВО:

- Я думаю, что [23 февраля 2022 года] была какая-то моя обычная депутатская работа.

На следующее утро были прекрасные ощущения. Я не был уверен, что спецоперация будет продолжаться долго, но такое предположение было, потому что я до этого часто на Донбассе бывал. К сожалению… Если бы внутри Украины народ не стал бы сбегать в Польшу, а решил бы сам решить свои вопросы, тогда бы, наверно, быстро всё закончилось.

Очень много поменялось, очень много скорректировалось, но я рад, что у меня появилась возможность присоединиться к армии и выполнять свой долг. Последние пять месяцев я провел в зоне СВО.

Николай Рыбаков, председатель партии "Яблоко" :

- [23 февраля 2022 года прошло] в обсуждении неминуемых последствий принятых накануне решений о признании независимости ДНР и ЛНР. И это был день надежды, что всё-таки не произойдут события, которые теперь называют "24 февраля".

Я узнал о происходящем в режиме онлайн по радио - ехал на утренний "Сапсан", возвращался в Москву. Первые мысли: случившаяся с нашими странами беда, неминуемая гибель ещё большего количества людей.

Все другие темы работы, близкие мне не только как политику, но и как экологу, ушли даже не на второй план, а дальше. Весь год я и "Яблоко" в целом работаем для того, чтобы прекратить гибель людей, чтобы все вспомнили о важности человеческой жизни.

Владимир Бортко, режиссер, экс-депутат Государственной думы от КПРФ, кандидат в губернаторы Петербурга 2019 года:

- Я не помню, что я делал в прошлом году 23 февраля. [Свои ощущения после начала специальной военной операции] я помню, это я помню очень хорошо. Я думаю, все в нашей стране запомнили это навсегда. В начале я был совершенно ошеломлен. Начал думать и гадать, зачем, почему и как. Решил, что я бы так не сделал никогда, но потом я понял необходимость этого. Если уж сделано, то выигрывать нужно обязательно, и выигрывать нужно в Киеве.

Специальная военная операция повлияла на всех. Общество размежевалось на "за" и "против". "За" - гораздо больше, "против" - меньше. А самые те, кто "против", некоторым образом отъехали от нас.

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Константин Леньков, София Саттарова