"Антиглянец": Путин выступил на концерте в "Лужниках" в парке по "спецзаказу" от 2012 года

Минувшим днём, 22 февраля, Владимир Путин приехал на митинг-концерт в столичных "Лужниках", проводимый по случаю Дня защитника Отечества.

Как утверждает Telegran-канал "Антиглянец", в этот "публичный" раз глава государства "щегольнул" перед публикой в менее скромном наряде, чем почти год назад.

На сей раз на президенте была надета кашемировая парка французского бренда Seraphin, сшитая по спецзаказу ещё в 2012 году.

Стоимость одежды составляет почти 600 тысяч рублей, если верить сайту ЦУМ. В прошлом году на Путине была куртка итальянского бренда Loro Piana, стоимость которой оценивалась в почти 1,5 млн рублей.

Фото: скриншот записи Первого канала