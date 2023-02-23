ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:00

Исаакиевский собор отреставрируют за 250 млн рублей

фото ЗакС политика Исаакиевский собор отреставрируют за 250 млн рублей

В нынешнем году Исаакиевский собор подвергнется реставрационным работам, на которые будет потрачено 250 млн рублей, уведомил РИА Новости глава музея-памятника Юрий Мудров.

По словам директора, необходимые работы требуют согласования от комитета по охране памятников (КГИОП).

"На эти 250 миллионов у нас есть документация, потому что реставрация - процесс сложный. А без документации и КГИОП не разрешит работы, да мы и сами не будем ничего делать… На реставрацию мы денег не жалеем. Постоянно проводятся исследовательские работы. Всё, что нужно, мы делаем", - сообщил Мудров.

В прошлом году Исаакиевский собор отремонтировали за 150 млн рублей, добавил также глава музея.

В 2022 году сообщалось также, что на восстановление живописи в соборе потратят 36 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама