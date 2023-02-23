Путин о своём послании Федсобранию: Я бы сам, наверное, с трудом всё это выслушал

Президент РФ Владимир Путин признал, что выслушать почти 2 часа послания к Федеральному собранию — задача не из лёгких. Заявление прозвучало после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, которое состоялось 23 февраля. Видеозапись мероприятия приводит пресс-служба Кремля.

В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, с которыми Путин немного поговорил о своём обращении.

"Вот вы сказали про послание. Знаете, конечно, всё слушать очень тяжело — там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом всё это выслушал, если бы мне пришлось слушать", — заявил президент.

Об основных тезисах Путина, прозвучавших в ходе послания, можно прочитать на сайте ЗАКС.Ру.