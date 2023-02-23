Семьям погибших на СВО тихвинцев вручили на 23 февраля шампуни и пену для бритья

Руководство Тихвинского района Ленинградской области решило вручить семьям бойцов, погибших либо задействованных в специальной военной операции, подарочные наборы. Фотографиями с "презентации" чиновники поделились в своём паблике во "ВКонтакте".

Судя по снимкам, родственникам военных подарили набор, состоящий из шампуня и пены для бритья.

"Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников погибших на СВО тихвинцев", - отчитались в региональной администрации.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал о том, что в Сланцевском районе Ленобласти простились с погибшим на СВО 31-летним мобилизованным.

Фото: Администрация Тихвинского района / "ВКонтакте"