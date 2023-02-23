Смольный готов выделить почти 40 млн рублей на украшение города по случаю Дня Победы

В 2023 году администрация Петербурга готова потратить почти 40 млн рублей на украшение города по случаю "победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Всего Смольный опубликовал два подряда. Один обойдётся городской казне в 22,4 млн рублей, второй — в 16 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Будущим подрядчикам необходимо оформить по городу тематические декоративные композиции, флагштоки, флаги и иную атрибутику ВОВ. К работам следует преступить 25 апреля.

Напомним также, что комитет по культуре Смольного ищет некоммерческие организации (НКО), которым будут предоставлены субсидии на проведение в текущем году Дня России, 12 июня, и Дня народного единства, 4 ноября.