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Новости 17:59

Смольный готов выделить почти 40 млн рублей на украшение города по случаю Дня Победы

фото ЗакС политика Смольный готов выделить почти 40 млн рублей на украшение города по случаю Дня Победы

В 2023 году администрация Петербурга готова потратить почти 40 млн рублей на украшение города по случаю "победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Всего Смольный опубликовал два подряда. Один обойдётся городской казне в 22,4 млн рублей, второй — в 16 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Будущим подрядчикам необходимо оформить по городу тематические декоративные композиции, флагштоки, флаги и иную атрибутику ВОВ. К работам следует преступить 25 апреля.

Напомним также, что комитет по культуре Смольного ищет некоммерческие организации (НКО), которым будут предоставлены субсидии на проведение в текущем году Дня России, 12 июня, и Дня народного единства, 4 ноября.


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