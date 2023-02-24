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Новости 11:50

Снос деревянного дома в Ольгино привлек внимание Бастрыкина

фото ЗакС политика Снос деревянного дома в Ольгино привлек внимание Бастрыкина

На информацию об уничтожении старинного деревянного дома в Приморском районе, появившуюся на этой неделе, обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, о чем сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент, как ранее рассказали градозащитники, имел место по адресу Полевая улица, 58 (Ольгино). Поскольку официальная информация о разрешении на снос до сих пор отсутствует, в СК допускают, что работы были проведены в нарушение законодательства. Бастрыкин ждет доклада о ситуации от и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова.

Предположительно, деревянное здание было построено в начале 1910-х годов. В 2009 году оно пережило серьезный пожар, после чего верхнюю часть дома восстановили в упрощенном варианте.


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