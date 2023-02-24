К Гостиному двору стянули полицейские автобусы

В первую годовщину начала военной спецоперации на Украине возле Гостиного двора в Петербурге заметили скопление полицейских автомобилей и автобусов. Об этом пишет издание "Бумага".

Площадь возле универмага огорожена заборами, возле выхода из метро и со стороны Садовой улицы припаркованы несколько автозаков. На площади также сосредоточены омоновцы и полицейские.

Ограждения вдоль Невского проспекта в районе Гостиного двора петербуржцы заметили еще в среду. В это же время силовики обходили некоторых активистов и муниципальных депутатов, предупреждая их о недопустимости проведения каких-либо протестных акций 24 февраля. При этом никаких пацифистских выступлений в Петербурге запланировано и анонсировано не было.