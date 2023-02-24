Полицейские задержали петербуржцев, возложивших цветы к памятнику Шевченко

Возле памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в Петербурге, на одноименной площади задержали двух граждан, которые оставили у изваяния букеты цветов. Петербуржцев зовут Игорь Щербаков и Михаил Терещенко, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Полицейские повели мужчин к станции метро "Петроградская", после чего доставили в отдел полиции № 43.

Акция состоялась в первую годовщину начала спецоперации на Украине. В этот день площадь у Гостиного двора заставлена полицейскими автомобилями в ожидании возможных протестных выступлений.

Отметим, что возложение цветов к памятнику Шевченко стало новой формой солидарности с Украиной нынешней зимой. Первое время участников таких церемоний не задерживали. В конце января стихийный мемориал из цветов разбирали и возвращали обратно.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов