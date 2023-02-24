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Новости 14:15

В школе под Псковом открыли памятную доску погибшему на СВО бойцу

фото ЗакС политика В школе под Псковом открыли памятную доску погибшему на СВО бойцу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об открытии в местечке Владимирский лагерь с населением полторы тысячи человек памятной доски в честь погибшего участника военной спецоперации на Украине.

Доску установили на стене единственной в населенном пункте школы. Мемориальная табличка посвящена ее выпускнику Дмитрию Шевченко. О его воинском звании Ведерников в своем Telegram-канале ничего не говорит. Погибшего в зоне боевых действий россиянина посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что в Петербурге тоже практикуют увековечивание памяти участников СВО в школах. Аналогичную доску, посвященную капитану Александру Жихареву, в декабре в лицее № 369 открыл губернатор Александр Беглов.

фото: Михаил Ведерников / Telegram


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