В школе под Псковом открыли памятную доску погибшему на СВО бойцу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал об открытии в местечке Владимирский лагерь с населением полторы тысячи человек памятной доски в честь погибшего участника военной спецоперации на Украине.

Доску установили на стене единственной в населенном пункте школы. Мемориальная табличка посвящена ее выпускнику Дмитрию Шевченко. О его воинском звании Ведерников в своем Telegram-канале ничего не говорит. Погибшего в зоне боевых действий россиянина посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что в Петербурге тоже практикуют увековечивание памяти участников СВО в школах. Аналогичную доску, посвященную капитану Александру Жихареву, в декабре в лицее № 369 открыл губернатор Александр Беглов.

фото: Михаил Ведерников / Telegram