Беглов и Кравцов встретились с семьей погибшего на СВО петербуржца

Семью погибшего на специальной военной операции петербуржца Александра Жихарева 24 февраля почтили своим вниманием губернатор Александр Беглов и министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба Смольного. Во встрече также принимал участие епископ Кронштадтский Назарий.

"Ребята воспитаны на примере воинов, которые защитили страну в годы Великой Отечественной войны. Наше время дало новых Героев Отечества. Александр Жихарев - один из них", - произнес Беглов, общаясь с семьей, которую пригласили в музейно-выставочном центре "Россия - моя история".

В декабре на здании лицея №369, где учился военнослужащий, посмертно награжденный званием Героя РФ, установили мемориальную доску, а в ближайшее время учебное заведение назовут его именем. Кравцов остался доволен практикой увековечивания имен участников СВО: так, в Колпино на сегодняшний день имеются уже три аналогичных таблички.

"У нас всего по стране порядка 6 тысяч таких школ. Очень важно, чтобы школьники знали об этом", - отметил Кравцов.

По наблюдениям Беглова, за год спецоперации ее оставшиеся в живых участники разительно изменились и превратились в настоящих воинов.

фото: пресс-служба Смольного