Белорусское генконсульство должно открыться в Петербурге не позже июня

Совет министров Республики Беларусь утвердил постановление. предписывающее открыть в Петербурге генеральное консульство в срок до 1 июля нынешнего года. Документ размещен на правовом интернет-портале соседнего государства.

До этой же даты требуется прекратить деятельность петербургского посольства Республики Беларусь, которое располагается по адресу улица Бонч-Бруевича, дом 3.

В консульский округ, помимо Петербурга, войдут и некоторые другие регионы Северо-Западного федерального округа, а именно: республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская области и НАО.

В середине января идею создания генконсульства поддержало российское правительство.