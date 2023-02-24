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Путин предоставил гражданство двоим бразильским футболистам "Зенита"

фото ЗакС политика Путин предоставил гражданство двоим бразильским футболистам "Зенита"

Президент Владимир Путин удовлетворил желание руководства футбольного клуба "Зенит" и предоставил российское гражданство двум бразильским игрокам. Паспорта получат 26-летний атакующий полузащитник Клаудиньо и 25-летний нападающий Малком.

Соответствующий указ опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации. Вместе с двумя известными спортсменами гражданство получили еще 32 человека. Вместе с тем, президент одобрил заявления о выходе из российского гражданства четырех человек. Из них двое - уроженцы Ленинграда.

На неделе стало известно о том, что для получения гражданства двумя игроками футбольный клуб подготовил все требующиеся документы.


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