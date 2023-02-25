В РПЦ посетовали на нехватку военных священников

В зоне спецоперации не хватает военных священников, пожаловался RTVI зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, многие служители РПЦ добровольно отправляются на СВО, однако их все равно недостаточно и потому патриархия планирует добиваться расширения льгот и гарантий для военных капелланов.

"Дело в том, что мы полагаем, что до сих пор в российской армии не достаточно военных священников, и сейчас предпринимаются усилия, для того чтобы этот институт стал более распространен, для того чтобы священники чувствовали себя более защищенными в плане социальном и в плане гарантий в случае ранения или не дай бог гибели", — рассказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ обратил внимание на то, что за прошедший год в зоне спецоперации погибли несколько священников. Кипшидзе выразил мнение, что они "своим подвигом демонстрируют высоту служения военнослужащим".

Месяцем ранее Кипшидзе уже поднимал вопрос введения льгот для военных священников. При этом он упоминал разработанные в недрах РПЦ поправки о статусе военного духовенства.

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