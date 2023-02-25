Миронов пообещал поддержать декриминализацию экономических преступлений

Депутаты "Справедливой России — За правду" поддерживают позицию президента Владимира Путина по вопросу декриминализации экономических преступлений, сообщил 25 февраля лидер партии Сергей Миронов. Заявление прозвучало вдогонку к состоявшемуся 21 февраля посланию главы государства Федеральному собранию.

"Есть статьи Уголовного кодекса, которые давно можно перевести в статьи Кодекса об административных правонарушениях. И если речь идет об экономических преступлениях, давайте в первую очередь наказывать рублем — пускай вернут все, возможно, в кратном размере", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Справоросс назвал "правильным подходом" предложение Путина и добавил, что в случае внесения соответствующих инициатив в Госдуму фракция СРЗП поддержит их.

В своем послании Путин заявил, что считает правильным "вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм" уголовного законодательства относительно экономических преступлений. "Государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал", — приводит его слова сайт Кремля.

О чем еще говорил президент 21 февраля, читайте в материале ЗАКС.Ру.