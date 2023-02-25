Следком предъявил обвинение в посягательстве на жизнь силовика задержанному у Гостиного двора петербуржцу

Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) гражданину, задержанному накануне за стрельбу в росгвардейца у Гостиного двора, передает пресс-служба ведомства 25 февраля. Там уточнили о планах ходатайствовать в суде о заключении обвиняемого под стражу.

По данным следствия, 24 февраля обвиняемый в ответ на требования сотрудника ОМОН перестать нарушать общественный порядок "произвел не менее двух выстрелов в последнего из охотничьего гладкоствольного ружья". Пострадавший силовик был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла два ружья, травматический пистолет и боеприпасы, по месту жительства и регистрации обвиняемого проходят обыски. Расследование дела находится на контроле ГСУ СК по Петербургу.

Фото: spb.sledcom.ru