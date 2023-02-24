У Гостиного двора в омоновца выстрелили из обреза

Сотрудник ОМОН получил тяжелое ранение возле Гостиного двора в Петербурге, о чем сообщает "Фонтанка". Инцидент случился примерно в 11:50.

Правоохранителя госпитализировали с ранением в живот. Стрелявшего в него из обреза мужчину удалось задержать.

Сейчас подходы к станции метро "Гостиный двор" оцеплены. Как сообщает пресс-служба подземки, станцию закрывали на девять минут.

По информации издания, на силовика напал 50-летний уроженец Узбекистана, живущий в Шушарах.

Ранее площадь возле метро огородили и заставили автозаками. Городские власти, по всей видимости, допускают, что в годовщину начала спецоперации в центре города возможны пацифистские акции.

UPD 13:05 Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщает, что происшествие стало поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)