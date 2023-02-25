Весной в России стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

Начиная с марта в трех регионах России начнется эксперимент по дистанционной продаже медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту врача, сообщила 25 февраля пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент будет происходить на добровольной основе, в нем смогут участвовать аптеки, имеющие собственный сайт или же заключившие договор с маркетплейсом. Они также должны обладать складскими помещениями для хранения сформированных заказов, а также обладать возможностью своевременно доставлять лекарства покупателям, в том числе с использованием соблюдающих температурный режим боксов.

"Перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи в рамках эксперимента ранее был утвержден Минздравом. Туда попал большой спектр медикаментов — антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний", — отметили в правительстве. Там уточнили, что в список не вошли лекарства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также препараты с объемной долей спирта выше 25 %.

Эксперимент продлится с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось о том, что правительство упростило процедуру выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами.