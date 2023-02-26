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Новости 10:59

Петербуржцы на Масленицу сожгли на Охтинском мысе макет делового комплекса Газпрома

фото ЗакС политика Петербуржцы на Масленицу сожгли на Охтинском мысе макет делового комплекса Газпрома

Петербургские активисты, выступающие за сохранение Охтинского мыса, сожгли на Масленицу картонный макет делового комплекса, который намерен возвести Газпром на месте уникального места археологических раскопок. 

Градозащитники запустили также петицию и обращение к Владимиру Путину с требованием сохранить мыс.

Проект застройки называется "Хрустальный корабль". Это "зелёный" комплекс "Газпром нефти" с ландшафтным парком.

25 февраля петербуржцы устроили на мысе Масленицу — принесли блины и чай для гостей, провели лекцию, устроили выставку плакатов об истории данного места. Под конец мероприятия активисты предали огню "всё плохое", в том числе бумажную модель "Хрустального корабля".

В Петербурге уже несколько лет продолжается противостояние вокруг планов застройки Охтинского мыса, на территории которого археологи обнаружили остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц, а также неолитическую стоянку. В 2020 году Газпром привлек японское архитектурное бюро Nikken Sekkei к проектированию бизнес-центра на этом месте. Градозащитники добиваются организации на участке археологического парка. В конце прошлого года появилась информация о продаже Газпромом земли некоему АО "Лидер".

Фото Сергея Дроздова из группы «Спасем Охтинский мыс!»


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