В Петербурге снизилась почти до нуля смертность от коронавируса

В Северной столице заметно сократился уровень смертности от коронавирусной инфекции, при этом госпитализация и заболеваемость держат довольно высокие планки. Данные приводятся в отчёте федерального оперштаба по борьбе с ковидом.

Так, по состоянию на воскресенье, 26 февраля, с COVID-19 по всей стране попали в больницы 880 россиян, что на 13,5% больше, чем днём ранее. Всего зафиксировано 9 574 новых случая заражения, также зарегистрирован 31 смертельный исход. В том числе 101 госпитализация, 1 056 случаев и 1 смерть — в Петербурге и 137 госпитализаций, 1 419 заражений, 12 смертей — в Москве.

Ранее в Петербурге в общей сложности на 120 мест увеличилась вместимость красных зон в стационарах, сообщили в городском комитете по здравоохранению.