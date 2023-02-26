Клиенты банка "Санкт-Петербург" пожаловались на переставшие работать за рубежом карты Union Pay

Владельцы карт Union Pay, выпущенных подсанкционным банком "Санкт-Петербург", жалуются на невозможность снять деньги за границей. В службе технической поддержки банка известили об отключении от системы, передаёт "Фонтанка".

Пожаловавшейся в част службы поддержки петербурженке сообщили, что "к сожалению, в настоящий момент трансграничные операции по картам Union Pay отключены платежной системой".

В официальном Telegram-канале банка посетовали на санкции, которые ранее ввели в отношении "Санкт-Петербурга" Великобритания и США. Жалобы поступали как минимум из Турции и Китая.

"Банк следит за развитием ситуации, ищет возможные решения и сообщит о них позже", — отчитались в пресс-службе банка.

Евросоюз в рамках нового, десятого по счету пакета санкций против России ввёл ограничения против 96 организаций и запретил вещание на своей территории арабских служб RT и Sputnik.