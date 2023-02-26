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Новости 15:50

В управлении ГИБДД по Петербургу предупредили водителей о гололедице на дорогах

фото ЗакС политика В управлении ГИБДД по Петербургу предупредили водителей о гололедице на дорогах

Петербургское управление ГИБДД информирует водителей о гололедице на дорогах, призывая их быть осторожнее и по возможности отказаться от поездок за рулём, известили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 26 февраля.

Наиболее опасными в такую погоду становятся съезды с мостов и путепроводов, а также повороты и участки дорог, проходящих через открытую местность.

Особую внимательность следует также проявлять пешеходам, подчеркнули в ГИБДД.

В воскресенье в Петербурге идёт снег и местами дует порывистый ветер.

Напомним также, ввиду сложных погодных условий на платной трассе М-11 "Нева" произошла массовая авария, в которой погиб человек. Столкнулись более 30 машин.


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